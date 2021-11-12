В Тверской области определены объекты опорной дорожной сети

В Тверской области определили объекты опорной дорожной сети. Напомним, опорная сеть автомобильных дорог сформирована Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами страны. Ключевые цели – повышение транспортной связанности территорий, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, достижение национальных целей развития страны на период до 2035 года.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы Российской Федерации, который представлен дорогами федерального и регионального значения.

Протяженность опорной дорожной сети Тверской области составляет 2383 км, из них 1009 км – региональные трассы.

В опорную сеть Тверской области вошли федеральные трассы М-9, М-10, М-11, Р-132 и региональные дороги: Осташков – Селижарово – Ржев; Торжок – Осташков; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; Вышний Волочек – Бежецк – Сонково; Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское; Кимры – граница Московской области; Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое; Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка; Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец; Тверь – Ржев; Ивановское – Пищалкино – Добрыни.

Кроме того, в состав опорной сети включены участки региональных дорог Дубна – Кимры – Горицы; Осташков – Волговерховье; Сонково – Лаврово – Красный Холм; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» опорная дорожная сеть региона приводится в нормативное состояние. За три года, с 2019-го по 2021-й, отремонтировано 424 км дорог опорной сети. Эта работа продолжится и в последующие годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области