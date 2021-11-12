Почти 4200 жителей Тверской области обратились в МФЦ за получением бумажного сертификата о вакцинации

В Тверской области в филиалах МФЦ можно получить бумажный сертификат о прохождении вакцинации. С 16 ноября, когда услуга начала действовать, за получением бумажного сертификата о вакцинации обратились 4178 жителей региона.

«Если у кого-то нет возможности самому распечатать сертификат, то человек может прийти в МФЦ, где ему распечатают его личный QR-код – справку о том, что он прошел вакцинацию. Сейчас это одна из самых востребованных услуг и она бесплатна», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября.

Жители Твери и Калининского района, где реализуется проект по оказанию услуг МФЦ на дому, могут получить бумажный сертификат о сделанной прививке, подав запрос на приезд специалистов.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, законные представители детей-инвалидов, многодетные семьи, в которых более 5 детей, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

На данный момент в Верхневолжье вакцинировано 536 682 человека, из них 193 572 – жители региона старше 60 лет.

В регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 2 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках.

Согласно графику, мобильные пункты вакцинации заканчивают свою работу 23 ноября 2021 года.

22-23 ноября мобильные пункты вакцинации будут располагаться возле ДК «Затверецкий» на ул. Академика Туполева, д.105 и в микрорайоне Мигалово на ул. Громова, д.11 к.1.

Они работают с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Также без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области