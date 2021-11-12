В Тверской области проходят памятные мероприятия в честь легендарной партизанки Лизы Чайкиной

22 ноября в Тверской области проходят мероприятия в честь Дня памяти Лизы Чайкиной. В Пено, где родилась легендарная партизанка, прошел митинг, после которого в ряды Юнармии приняли более 30 школьников. О жизни и подвиге Лизы Чайкиной сегодня рассказывают ученикам школ.

В годы Великой Отечественной войны территория Пеновского муниципального округа была оккупирована около полугода, все это время местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. Пеновский край стал местом рождения и трагической гибели партизанки Лизы Чайкиной.

Елизавета Чайкина родилась в деревне Руно. Во время Великой Отечественной войны возглавила подпольную организацию молодежи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда.

22 ноября 1941 года Лиза была направлена партизанами в Пено, чтобы выяснить численность вражеского гарнизона, но была поймана фашистами. Под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна на берегу озера Волго 23 ноября 1941 года.

Лиза Чайкина похоронена в сквере в центре поселка Пено. На ее могиле на гранитном постаменте установлен памятник отважной партизанке работы скульптора Н.В. Томского. Рядом установлены плиты с именами воинов и партизан, погибших в борьбе с врагом за освобождение Пеновской земли. Памятная стела установлена также на месте расстрела Лизы Чайкиной на берегу Волго.

6 марта 1942-го партизанке посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В честь Лизы Чайкиной названы улицы в Твери, Москве и Санкт-Петербурге, Тольятти, Омске, Ярославле, Сочи, Таганроге, Минске, Краснодаре, Челябинске и других городах.

В Пено действует музей, посвященный знаменитой партизанке. Там собрано более 900 экспонатов: оружие и снаряды, найденные поисковыми отрядами и жителями Пеновского муниципального округа, предметы, связанные с деятельностью партизан. Ценную часть коллекции составляют личные вещи Елизаветы Чайкиной, многие из которых передала в музей ее родная сестра, а также награды: «Золотая звезда» Героя и орден Ленина.

С 1968 года в Твери также действует Музей комсомольской славы им. Лизы Чайкиной. В День памяти партизанки там также проводятся экскурсии для юнармейцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области