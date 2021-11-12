Тверскую область посетили 52 тысячи круизных туристов

В Тверской области подведены итоги круизного сезона. В этом году Верхневолжье посетили 52 тысячи туристов, что, к примеру, по сравнению с 2017 годом больше в два раза.

Всего в этом году в Тверской области причалили 338 круизных лайнеров: 123 - в Твери, 211 - в Калязине, 4 - в Весьегонске.

Развитие водного туризма — одно из приоритетных направлений для Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.

На территории особой экономической зоны «Завидово» Тверской области, в устье реки Шоша, ведётся строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере «Волжское море».

«Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», – считает Игорь Руденя.

В этом году региональным Министерством туризма совместно с представителями Императорского дворца в Твери для круизных туристов была разработана экскурсия с полным погружением в эпоху.

Появляются новые туристические продукты и в Калязине. Был открыт музей «Волгари», рассказывающий об истории затопленной части города, программа «Монастырский остров» включает посещение угловой башни и выставки об истории Троицкого монастыря. К следующему круизному сезону планируется открытие нового музейного комплекса «Родня».

Верхневолжье развивает направления и новые форматы круизных маршрутов: популярны не только 3,4,5-дневные круизы по региону, но и туры выходного дня из Москвы в Тверь и обратно. Так, в Тверскую область в майские праздники на теплоходах прибыло на 65% больше туристов, чем в прошлые годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области