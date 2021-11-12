Талантливых жителей Верхневолжья приглашают принять участие в онлайн - конкурсе «Слава Героям Отчизны!»

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Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском открытом дистанционном конкурсе «Слава Героям Отчизны!». Он приурочен ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря и проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу».
Основная цель мероприятия - развитие и популяризация современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов, населяющих Российскую Федерацию.
Приём заявок проводится до 20 декабря 2021 года (включительно). Принять участие в конкурсе могут одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые жители региона – как любители, так и профессионалы.
Конкурс проводится по нескольким номинациям: «вокал», «художественное слово», «музыкально-инструментальное искусство», «хореография», «авторская песня» и другим.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://www.soyuz-kultura.com/node/856.
Пресс-служба Правительства Тверской области