Талантливых жителей Верхневолжья приглашают принять участие в онлайн - конкурсе «Слава Героям Отчизны!»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском открытом дистанционном конкурсе «Слава Героям Отчизны!». Он приурочен ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря и проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу».

Основная цель мероприятия - развитие и популяризация современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов, населяющих Российскую Федерацию.

Приём заявок проводится до 20 декабря 2021 года (включительно). Принять участие в конкурсе могут одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые жители региона – как любители, так и профессионалы.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «вокал», «художественное слово», «музыкально-инструментальное искусство», «хореография», «авторская песня» и другим.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://www.soyuz-kultura.com/node/856.

Пресс-служба Правительства Тверской области