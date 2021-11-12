Игорь Руденя поздравил тверского мастера спорта Дарью Непряеву c победой на I этапе Кубка России по лыжным гонкам

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Мастер спорта России, представительница тверской школы спорта Дарья Непряева стала победителем I этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнование прошло 21 ноября в Республике Хакасия. Поздравление спортсменке направил Губернатор Игорь Руденя.
«На дистанции 5 километров классическим стилем в борьбе с сильными соперниками Вы пришли к финишу первой, продемонстрировав яркий спортивный характер, лидерские качества, подтвердив заслуженный авторитет тверской школы лыжных гонок. Благодарю Вас за вклад в укрепление спортивной славы Верхневолжья», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.
Дарья Непряева – младшая сестра Натальи Непряевой, президента федерации лыжных гонок Тверской области, бронзового призёра XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, которая является одной из самых успешных российских лыжниц.
Пресс-служба Правительства Тверской области