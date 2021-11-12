Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 72 531 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 394 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 535 362 человека, за последние сутки – 1413 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 270 005, в том числе за последние сутки их проведено 2 926.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 85 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2025 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 29 840

Конаковский район 6592

Ржев 4784

Калининский район 3858

Вышневолоцкий городской округ 3457

Торжок 2779

Кимры 2520

Бологовский район 1877

Кашинский городской округ 1857

Старицкий район 1813

Бежецкий район 1806

Осташковский городской округ 1793

Калязинский район 1658

Лихославльский район 1598

Нелидовский городской округ 1511

Максатихинский район 1202

Торопецкий район 1186

Западнодвинский муниципальный округ 1201

Оленинский муниципальный округ 1043

Кувшиновский район 1002

Рамешковский район 957

Торжокский район 929

Весьегонский муниципальный округ 910

Зубцовский район 829

Андреапольский муниципальный округ 776

Селижаровский муниципальный округ 772

Ржевский район 735

Спировский район 715

Пеновский муниципальный округ 518

Сонковский район 507

Кимрский район 505

ЗАТО Озёрный 500

Кесовогорский район 462

Сандовский муниципальный округ 449

Краснохолмский муниципальный округ 453

Бельский район 431

Фировский район 424

Жарковский район 247

Лесной муниципальный округ 235

Молоковский район 235

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области