Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 72 531 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 394 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 535 362 человека, за последние сутки – 1413 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 270 005, в том числе за последние сутки их проведено 2 926.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 85 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2025 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 29 840
Конаковский район 6592
Ржев 4784
Калининский район 3858
Вышневолоцкий городской округ 3457
Торжок 2779
Кимры 2520
Бологовский район 1877
Кашинский городской округ 1857
Старицкий район 1813
Бежецкий район 1806
Осташковский городской округ 1793
Калязинский район 1658
Лихославльский район 1598
Нелидовский городской округ 1511
Максатихинский район 1202
Торопецкий район 1186
Западнодвинский муниципальный округ 1201
Оленинский муниципальный округ 1043
Кувшиновский район 1002
Рамешковский район 957
Торжокский район 929
Весьегонский муниципальный округ 910
Зубцовский район 829
Андреапольский муниципальный округ 776
Селижаровский муниципальный округ 772
Ржевский район 735
Спировский район 715
Пеновский муниципальный округ 518
Сонковский район 507
Кимрский район 505
ЗАТО Озёрный 500
Кесовогорский район 462
Сандовский муниципальный округ 449
Краснохолмский муниципальный округ 453
Бельский район 431
Фировский район 424
Жарковский район 247
Лесной муниципальный округ 235
Молоковский район 235
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области