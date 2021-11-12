Тверская телебашня включит праздничную подсветку во Всемирный день телевидения

21 ноября, во Всемирный день телевидения, филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в городе Твери. Вместе с тверской телебашней праздничной подсветкой украсятся телебашни РТРС в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно, начиная с 1996 года. Он призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире.

Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио из студии при Московском радиоузле.

В Верхневолжье регулярное телевещание пришло в 1955 году, когда в Калинине появился свой передающий комплекс.

Телевизионной революцией XXI века стал переход с аналогового на современное цифровое эфирное телевещание. РТРС, объединивший в единую структуру все телецентры страны, построил крупнейшую в мире цифровую телесеть из 5040 передающих станций, 39 из которых находятся в Тверской области.

Филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ», который на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона, входит в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года.

Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Тверской проспект – Регион» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций.

Телебашня в Твери запустила современную подсветку 8 сентября 2021 года, когда в областном центре открылось здание Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

«Наш город получил красивый и высокотехнологичный объект. Благодаря новой подсветке вышка видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация», – отметил тогда Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области