Игорь Руденя поздравил работников налоговых органов Тверской области с профессиональным праздником

21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов налоговых органов Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня отечественная налоговая служба заслуженно признана одним из самых эффективных ведомств в нашей стране и во всем мире. Постоянно повышая качество и оперативность работы, вы обеспечиваете стабильное наполнение бюджетов всех уровней. Это позволяет направлять средства на реализацию национальных проектов и государственных программ, развитие экономики и инфраструктуры, поддержку семей с детьми, обеспечивать рост качества жизни населения», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил налоговиков за высокий профессионализм и ответственную, добросовестную работу на благо Тверской области и всей России.

Пресс-служба Правительства Тверской области