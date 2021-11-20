Соблюдение эпидемиологических требований проверили в точках общественного питания в Кимрах Тверской области

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением собственниками и посетителями точек общественного питания соблюдения эпидемиологических требований и масочного режима. Очередной рейд был проведен в Кимрах представителями Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций и сотрудниками регионального Роспотребнадзора.

«Наша задача – осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и защищать права потребителей. Но в то же время мы проводим разъяснительную работу среди предпринимателей о важности соблюдения правил, гигиенических норм и по предупреждению нарушений при ведении бизнеса», – рассказала главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Тверской области Марина Слепнева.

В ходе контрольных мероприятий было осмотрено две точки общепита –проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Оно влечет за собой наложение административного штрафа в крупных размерах или приостановление деятельности на определенный срок.

В одном из объектов проверки в микрорайоне Савелово специалистами были выявлены нарушения профилактических мер, составлен протокол осмотра с перечнем недостатков и выданы предписания по их устранению в течение недели.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области