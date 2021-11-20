Жители Верхневолжья смогут проверить свои знания по основам Конституции РФ

12 декабря жители Верхневолжья старше 12 лет смогут принять участие в написании всероссийского теста на знание основ Конституции РФ. Акцию проводит общественное движение «Гражданин».

В 2020 году прошло Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, граждане страны, проголосовав за обновленный Основной закон, сделали исторический выбор: поправки в Конституцию обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности страны, подтвердили верность многовековым нравственным, семейным и духовным ценностям, уважение к родному языку и культуре, приверженность исторической правде и памяти о подвиге народа при защите Отечества.

В прошлом году в написании теста на знание основ Конституции РФ приняли участие 704 680 человек из 85 субъектов Российской Федерации.

В этом году в формировании вопросов теста участвуют известные эксперты, акцию поддержали актёры, политики, журналисты, юристы, блогеры, лидеры общественного мнения.

Подробная информация о проведении акции размещена на сайте www.гражданин.дети.

Пресс-служба Правительства Тверской области