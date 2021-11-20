Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

20 ноября в России отмечается День работника транспорта. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов транспортной отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«212 лет назад император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта. Местом расположения созданного Управления водяных и сухопутных коммуникаций была назначена Тверь, как город, расположенный на пересечении важнейших транспортных артерий России. Именно с Верхневолжья началась реформа, определившая развитие отечественного транспортного комплекса на многие годы вперед. Тверская область и сегодня играет важную роль в модернизации отрасли, формировании современной системы пассажирских перевозок», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов транспортного комплекса за вклад в социально-экономическое развитие тверского региона, повышение качества жизни граждан.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Разработано мобильное приложение «Волга», которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду.

Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в 3 раза, число пострадавших в них людей – в 4 раза.

На сегодняшний день более 40 регионов уже ознакомились с работой новой системы пассажирских перевозок в тверском регионе.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области