В Тверской области за пять лет будет установлено порядка 30 новых модульных подстанций скорой медицинской помощи

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Стратегия развития и совершенствование организации скорой медицинской помощи, а также обеспечение службы кадрами обсуждалось на рабочей встрече, которую 19 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.
«Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – считает Игорь Руденя.
Главной целью стратегии развития СМП является повышение доступности и качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи жителям региона. Для этого определены основные задачи, которые будут реализовываться поэтапно.
Одной из них является укрепление кадрового состава скорой помощи. На данный момент в Верхневолжье сформирован целый ряд мер поддержки, направленных на привлечение квалифицированных специалистов: региональная надбавка в 50% от оклада для молодых медиков, предоставление земельных участков под строительство жилья, гранты выпускникам государственных учебных учреждений в размере 1,5 млн рублей, предоставление внеочередных мест в детских садах для детей от полутора лет. Кроме того, специалисты, переехавшие в Тверскую область из других регионов, смогут получить единовременную выплату в размере 250 тыс рублей, служебное жилье на время работы и субсидию на погашение ипотечных кредитов.
Игорь Руденя поставил задачу по увеличению объемов финансирования мер поддержки и разработке новых способов укрепления кадрового состава.
Еще одним направлением работы является дооснащение выездных бригад необходимым оборудованием. Предполагается закупка мобильных электрокардиографов, аппаратов ИВЛ, дефибрилляторов, редукторов-ингаляторов, носилок, реанимационных и акушерских наборов, кислородных баллонов, пульсоксиметров, бактерицидных облучателей.
В Тверской области продолжится модернизация подразделений скорой медицинской помощи. Так, до конца 2026 года в регионе предполагается установить 31 новую модульную подстанцию и капитально отремонтировать 10 учреждений службы.
Кроме того, в регионе ежегодно обновляется парк автомобилей скорой медицинской помощи. В ближайшие пять лет планируется заменить еще 164 машины.
Также на совещании рассматривались вопросы создания эвакуационных бригад Центра медицины катастроф, интеграция системы 112 с системой СМП, цифровизации документов и историй болезни жителей Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области