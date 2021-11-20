Сергей Козлов назначен Министром здравоохранения Тверской области

19 ноября Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении на должность Министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Трудовой путь Сергей Козлов начал в 1982 году. Работал в городских больницах №1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

С 2010 года возглавлял Областную клиническую больницу. За годы его руководства учреждение стало флагманом тверской медицины, где внедряются и практикуются высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи.

В декабре 2020 года Сергей Козлов назначен Министром здравоохранения региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области