В Тверской области предусмотрят штрафные санкции для владельцев и пользователей земельных участков, заросших борщевиком

Правообладатели земельных участков в Тверской области должны будут ликвидировать со своих территорий борщевик Сосновского, в противном случае для них планируется установить штрафные санкции. Соответствующая законодательная инициатива по изменению областного закона «Об административных правонарушениях» рассмотрена на заседании Президиума регионального Правительства, которое 19 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Согласно изменениям, непроведение мероприятий по очистке от борщевика участков, находящихся в собственности, владении или пользовании, грозит штрафом. Размер санкций будет разным – для граждан, должностных и юридических лиц. При этом будет учитываться, выявлено ли данное правонарушение впервые или носит системный характер.

Правом на составление протоколов и вынесение постановлений о привлечении к административной ответственности предполагается наделить органы местного самоуправления и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Пресс-служба Правительства Тверской области