В Тверской области детей войны будут обслуживать в МФЦ вне очереди

В Тверской области расширен список льготных категорий граждан, которые имеют право на обслуживание в филиалах МФЦ вне очереди. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 19 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей теперь вне очереди будут обслуживать и детей войны. Соответствующая информация будет размещена во всех филиалах МФЦ. Льгота начнет действовать с 22 ноября.

Как подчеркнул Игорь Руденя, необходимо напомнить жителям региона, что дети войны имеют право на обслуживание без очереди и в социальных учреждениях. Глава региона поручил заместителям Председателя Правительства, курирующим здравоохранение и социальную защиту, обеспечить размещение соответствующих объявлений в больницах и организациях социального обслуживания.

Кроме того, принято решение об оказании детям войны финансовой поддержки из областного бюджета. Игорь Руденя сообщил об этом накануне в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24».

«Дети войны, не имеющие льгот, с 1 января 2022 года будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 рублей из бюджета Тверской области. До этой же суммы будет увеличена доплата тем, кто уже получает ветеранские надбавки», - сказал глава региона.

Закон «О детях войны в Тверской области» был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны произведена единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области