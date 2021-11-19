Дети войны считают справедливым введение доплаты к их пенсии в Тверской области

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева прокомментировала новость о новой мере поддержки – региональной ежемесячной надбавке к пенсии, – которую планируется ввести со следующего года в Верхневолжье для детей войны.

«Мы очень признательны губернатору Игорю Михайловичу Рудене за постоянное внимание к детям войны. По инициативе главы региона у нас есть официальный статус, возможность обслуживания вне очереди в поликлиниках, а теперь еще и в МФЦ. Региональные власти на этом не останавливаются. Вчера губернатор сообщил хорошую новость: дети войны, не имеющие никаких материальных льгот, то есть не являющиеся ветеранами труда, с нового года будут получать надбавку к пенсии – на том же уровне, как и льготники. Это справедливое и необходимое решение», – считает Римма Золотарева.

Напомним, 18 ноября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь губернатор Игорь Руденя сообщил о введении дополнительных мер поддержки детей войны. В том числе, будет закреплена норма об их внеочередном обслуживании в медицинских учреждениях и МФЦ.

«Кроме того, дети войны, не имеющие льгот, с 1 января 2022 года будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 рублей из бюджета Тверской области. До этой же суммы будет увеличена доплата тем, кто уже получает ветеранские надбавки», - сказал глава региона.

Игорь Руденя отметил, что во всех медицинских и социальных учреждениях будет размещена информация о внеочередном обслуживании детей войны.

Закон «О детях войны в Тверской области» был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны произведена единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.