19 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области. Рассмотрен ряд вопросов, касающихся развития малого и среднего бизнеса. В частности, одобрен перевод участков из сельхозземель в категорию земель промышленности и иного специального назначения для расширения деятельности двух компаний.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков под реализацию проектов – важная часть работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

На одном из участков - в Бурашевском сельском поселении Калининского района - будет построен складской комплекс автозапчастей. Объем инвестиций в проект – 60 млн рублей.

На втором участке в Заволжском сельском поселении Калининского района к строительству планируется складской комплекс со станцией технического обслуживания автомобилей.

В Тверской области развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание, постоянно совершенствуются меры поддержки предпринимателей.

Так, на этой неделе на заседании регионального Правительства рассмотрен законопроект о продлении действия патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе.

Принятая в прошлом году улучшенная патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив «Единому налогу на вмененный доход», который был отменен с 1 января 2021 года.

За 10 месяцев 2021 года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих данный вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 млн рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области