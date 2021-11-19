Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 ноября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 71 759 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 528 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 530 911 человек, за последние сутки – 3397 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 262 067, в том числе за последние сутки их проведено 4622.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 84 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2000 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 29 538
Конаковский район 6531
Ржев 4744
Калининский район 3829
Вышневолоцкий городской округ 3433
Торжок 2752
Кимры 2516
Бологовский район 1857
Кашинский городской округ 1837
Старицкий район 1800
Бежецкий район 1778
Осташковский городской округ 1769
Калязинский район 1646
Лихославльский район 1586
Нелидовский городской округ 1507
Максатихинский район 1191
Торопецкий район 1181
Западнодвинский муниципальный округ 1180
Оленинский муниципальный округ 1038
Кувшиновский район 999
Рамешковский район 947
Торжокский район 918
Весьегонский муниципальный округ 904
Зубцовский район 825
Андреапольский муниципальный округ 766
Селижаровский муниципальный округ 762
Ржевский район 729
Спировский район 701
Пеновский муниципальный округ 515
Сонковский район 505
Кимрский район 503
ЗАТО Озёрный 497
Кесовогорский район 460
Сандовский муниципальный округ 447
Краснохолмский муниципальный округ 445
Бельский район 426
Фировский район 423
Жарковский район 243
Лесной муниципальный округ 235
Молоковский район 232
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области