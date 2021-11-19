Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 71 759 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 528 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 530 911 человек, за последние сутки – 3397 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 262 067, в том числе за последние сутки их проведено 4622.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 84 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2000 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 29 538

Конаковский район 6531

Ржев 4744

Калининский район 3829

Вышневолоцкий городской округ 3433

Торжок 2752

Кимры 2516

Бологовский район 1857

Кашинский городской округ 1837

Старицкий район 1800

Бежецкий район 1778

Осташковский городской округ 1769

Калязинский район 1646

Лихославльский район 1586

Нелидовский городской округ 1507

Максатихинский район 1191

Торопецкий район 1181

Западнодвинский муниципальный округ 1180

Оленинский муниципальный округ 1038

Кувшиновский район 999

Рамешковский район 947

Торжокский район 918

Весьегонский муниципальный округ 904

Зубцовский район 825

Андреапольский муниципальный округ 766

Селижаровский муниципальный округ 762

Ржевский район 729

Спировский район 701

Пеновский муниципальный округ 515

Сонковский район 505

Кимрский район 503

ЗАТО Озёрный 497

Кесовогорский район 460

Сандовский муниципальный округ 447

Краснохолмский муниципальный округ 445

Бельский район 426

Фировский район 423

Жарковский район 243

Лесной муниципальный округ 235

Молоковский район 232

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области