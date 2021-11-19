Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 28 ноября

На образовательной платформе Учи.ру продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Из-за большого количества участников было принято решение о продлении сроков ее проведения. Теперь школьники с 1 по 9 класс смогут проверить свои знания основ безопасного поведения на дорогах до 28 ноября.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - одна из приоритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Тема предупреждения детского травматизма особенно важна: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру, затем из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, у участников есть возможность потренироваться. Выполнить задания можно как самостоятельно, так и с родителями.

В Верхневолжье мероприятия по повышению безопасности движения проводятся в рамках региональной программы ремонта дорог и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В регионе в 2021 году по нацпроекту отремонтировано 300 км региональных автодорог. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах ремонта установлены сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком, вблизи пешеходных переходов – шумовые полосы.

Пресс-служба Правительства Тверской области