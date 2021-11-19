С ПРАЗДНИКОМ, НАЛОГОВИКИ!

В это воскресенье работники налоговых органов Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. В прошлом году Российская налоговая служба отпраздновала свое 30-летие. В этом же году «Заря» немного расскажет о работе Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области, в структуру которой входит Конаковский ТОРМ (территориально-обособленное рабочее место). Располагается он в г. Конаково по всем известному адресу: ул. Энергетиков, 13А.



На фотографии – сотрудники Конаковского ТОРМ во главе с заместителем начальника Инспекции Надеждой Николаевной Епихиной.

Если рассказывать в целом о Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области, то в зону ее обслуживания входят Калининский, Конаковский и Рамешковский районы Тверской области. Центральный офис расположен в Твери по адресу: Октябрьский проспект, д. 26. В состав инспекции входят 13 отделов, штатная численность - 123 человека, в Конаковском ТОРМ трудятся 20 сотрудников. В целом инспекция обслуживает 2,9 тысячи юридических лиц, 229,4 тысячи физических лиц, в том числе 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Оборудовано два операционных зала. Площадь обслуживаемой территории – 8,7 тысячи квадратных километров. Начальник Инспекции - Наталья Викторовна Карнаухова.

Сегодня налоговые органы – это динамично развивающаяся федеральная структура, применяющая в своей работе самые современные технологии, формы и методы. Также особое внимание в нынешних условиях уделяется качеству предоставления налоговыми органами государственных услуг. Высокое качество обслуживания налогоплательщиков – один из приоритетов в работе Федеральной налоговой службы. От безукоризненной, хорошо отлаженной и четко организованной деятельности налоговых структур зависят едва ли не все сферы жизни общества. К сотрудникам налоговых ведомств всегда предъявлялись высочайшие требования. Не случайно в налоговых органах трудятся люди, которые честно и добросовестно исполняют свою работу, обладают высокой профессиональной грамотностью и колоссальным чувством ответственности. Налоговики понимают, что от их скрупулезности и аккуратности зависят как поступления денежных средств в государственный бюджет, так и развитие экономики, предпринимательская активность, исполнение полномочий органами власти и другие жизненно важные процессы.

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Уважаемые

сотрудники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня отечественная налоговая служба заслуженно признана одним из самых эффективных ведомств в нашей стране и во всем мире. Постоянно повышая качество и оперативность работы, вы обеспечиваете стабильное наполнение бюджетов всех уровней. Это позволяет направлять средства на реализацию национальных проектов и государственных программ, развитие экономики и инфраструктуры, поддержку семей с детьми, обеспечивать рост качества жизни населения. Благодарю всех работников и ветеранов налоговых органов за высокий профессионализм и ответственную, добросовестную работу на благо Тверской области и всей России.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны и работники

налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов РФ!

Налоговая служба выполняет одну из главных и важных задач – пополнение бюджетов всех уровней. От профессионализма, ответственного подхода к делу, настойчивости и целеустремленности сотрудников зависит рост налоговых поступлений в город, а значит, и уровень жизни населения. В этот замечательный день выражаем вам благодарность за честный труд, добросовестное отношение к своим обязанностям.

Желаем вам дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении важных государственных задач. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемые коллеги, ветераны налоговой службы!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем работника налоговых органов Российской Федерации! Профессиональный праздник – это хороший повод ещё раз сказать слова благодарности нашим опытным и заслуженным работникам, а также молодым начинающим специалистам, которые при выполнении поставленных государственных задач служебный долг ставят превыше всего. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Начальник Межрайонной ИФНС России № 9

по Тверской области Н. Карнаухова.