местная власть

СБЕРБАНК. 180 ЛЕТ РЯДОМ

12 ноября в Конаковском районе отметили юбилей Сбербанка. Поздравить коллектив в лице руководителя дополнительного офиса Любови Градусовой пришли первые лица района: Олег Лобановский, глава Конаковского района, и Наталья Василенко, первый заместитель главы администрации Конаковского района.

В поздравительной речи было отмечено, что Сбербанк - надежный стратегический партнер, который позволяет предприятиям района развиваться, а новым инвесторам - быстро, качественно и надежно получить необходимые услуги.

- Вы работаете со всеми нами, независимо от социального статуса и дохода. Вам доверяют - это главный критерий! Желаю сохранять и приумножать профессионализм, целеустремленность, креатив, энергию и любовь к своему делу! - резюмировал Олег Лобановский.

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ РАЙОНА

Глава Конаковского района Олег Лобановский встретился с командой спортсменов и тренеров по джиу-джитсу «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, которые стали победителями первенства и чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. Напомним, итогом первенства мира для конаковских спортсменов стали четыре медали: «золото» у Степана Баженова, «бронзу» завоевали Серафим Баженов, Элмадин Халилов и Салохиддин Фозилов. Тренируют борцов Александр Судариков и Александра Федотова. В мероприятии приняли участие председатель Собрания депутатов Конаковского района, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. За чашкой чая спортсмены и тренеры рассказали о своих спортивных достижениях, поделились планами на будущее.

Поблагодарив ребят за достойные выступления на соревнованиях, глава района выразил уверенность, что они будут и в дальнейшем достойно отстаивать честь Конаковского района и достигнут ещё больших побед.

В торжественной обстановке Олег Лобановский вручил борцам памятные подарки, тренерам - Благодарственные письма. Благодарственные письма от партии «Единая Россия» спортсменам и их наставникам вручил секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин.

- Весь район вами гордится. Для ребят, занимающихся спортом, вы – образец для подражания. Молодцы, так держать, - отметил в своем приветствии Дмитрий Евгеньевич.

Еще одним подарком для конаковских спортсменов станет экскурсия в один из музеев Тверской или Московской области. Какой именно это будет музей и дату выезда определят сами спортсмены, автотранспорт предоставит администрация района.

В ответ ребята-спортсмены поблагодарили руководство района за внимание. Вопросы, связанные со спортом, были и остаются приоритетными в работе администрации Конаковского района. На развитие спорта ежегодно выделяется порядка трех миллионов рублей. В районе проводится более 200 мероприятий, за счет бюджета района сборные команды выезжают на более чем 100 соревнований различного уровня. Участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы, Конаковский район шесть лет подряд занимает первое место.

В этом выпуске газеты мы хотим рассказать о наших спортсменах- победителях и их тренерах подробнее. Так сказать, раскрыть другую сторону победных медалей.

Александр Судариков, старший тренер юношеской сборной команды России по джиу-джитсу.

Александр Александрович родом из г. Конаково. Здесь он закончил среднюю школу № 6 и поступил в Конаковский энергетический техникум. Затем в 1999 году успешно окончил Московский государственный открытый университет. С 1993 года начал работу тренера-преподавателя, в 2000 году был назначен заместителем директора по учебной работе, а в 2005 году становится директором Конаковской СДЮСШОР (с 2017 года – «ДЮСШ единоборств Конаковского района»). В 2020-м назначен старшим тренером юношеской сборной команды России по джиу-джитсу.

Сильный, грамотный, требовательный руководитель с огромным управленческим и спортивным опытом, отзываются о нем коллеги, он обладает большим запасом профессиональных знаний и умело анализирует деятельность школы, легко выявляет наиболее значимые проблемы и находит эффективные, рациональные пути их решения. У такого лидера достаточно авторитета, чтобы поддерживать в коллективе рабочую, профессиональную и дружественную атмосферу.

Благодаря его инициативе в школе стали организовываться и проводиться соревнования всероссийского уровня и всероссийские судейские семинары по джиу-джитсу. Воспитанники Александра Александровича успешно выступают на первенствах мира, Европы, международных, всероссийских и областных соревнованиях. Тренер-преподаватель высшей категории, награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта», имеет звание «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области». Кроме того, Александр Александрович является судьей по самбо международной категории и регулярно приглашается на официальные соревнования в качестве главного судьи. Триумфальная победа подопечных, по мнению тренера, не повод расслабляться. На вопрос о дальнейших спортивных планах Александр Александрович ответил коротко:

- Двигаемся дальше. Все самое интересное - впереди!

Элмадин Халилов, бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу.

Элмадину 17 лет. С раннего детства он хотел быть сильным и уметь постоять за себя. Поэтому в 2010 году парень записался в «Детско-юношескую спортивную школу единоборств». Джиу-джитсу понравился своей универсальностью и практичностью. Элмадин имеет звание кандидата в мастера спорта России по джиу-джитсу, второй спортивный разряд по самбо, первый юношеский разряд по дзюдо. Он студент 1 курса ГБУ ОУ «Конаковский колледж». В копилке достижений спортсмена – медали за победу в соревнованиях самого высокого уровня.

Имеет золотой и бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

- Всем, кто хотел бы начать заниматься джиу-джитсу, хочу сказать: важно каждый день становиться лучше, чем вы были вчера, физически и психологически. Джиу-джитсу для меня - средство самосовершенствования, - считает Элмадин. Увлекается Элмадин только спортом, он бегает кросс ежедневно и в любую погоду.

Готовила спортсмена к соревнованиям Александра Федотова, тренер-преподаватель по самбо, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

- У нас сложилась крепкая связка ученик-тренер. Элмадин пришел ко мне в зал ребенком, 10 лет назад. Он не пропускает тренировки, не болеет, очень мотивированный парень и очень хотел привезти золото, но помешала травма. Талантливый, схватывает на лету - у него все получится! А я как тренер помогу дойти ему до желаемого результата.

Сомневаться в словах заслуженного тренера не приходится. За 32 года тренерской работы воспитанники Александры Валерьевны становились победителями и призерами первенства мира, Европы, России, Кубка России, международных турниров, областных соревнований по самбо и джиу-джитсу. Она воспитала несколько мастеров спорта России, мастера спорта международного класса по самбо, более 50 кандидатов в мастера спорта по самбо, дзюдо и около 20 учащихся по джиу-джитсу, более 100 учащихся перворазрядников по самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Тренер на всех проводимых соревнованиях в городе, а также за пределами города принимает активное участие в судействе. Имеет республиканскую судейскую категорию по самбо. Имеет множество наград и знак «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации». На вопрос о дальнейших спортивных планах Александра Валерьевна ответила:

- Если наш спорт станет олимпийским видом, будем стремиться на олимпийский пьедестал, прославлять наш Конаковский район!

«Золото» в Абу-Даби завоевал Степан Баженов. Говорит, что свою победу посвятил родителям. Самым запоминающимся моментом для спортсмена стал момент ожидания старта, который был наполнен и волнением, и пониманием ответственности, и желанием победить. Но когда старт уже дан, главное – твердо идти к цели. В «ДЮСШ единоборств» 15-летний юноша занимается с 2012 года, имеет второй спортивный разряд по самбо и джиу-джитсу, первый юношеский разряд по дзюдо. Учится в 9 классе Конаковской школы № 8. Неоднократно становился победителем соревнований по самбо и джиу-джитсу, имеет два золотых и два серебряных знака отличия ГТО по разным ступеням. Степан очень увлечен компьютерами и программированием, свою дальнейшую жизнь планирует связать именно с этим направлением, уже выбрал учебное заведение, где будет получать профессию. Но говорит, что спорт не бросит, будет заниматься дальше.

На соревнования в Эмираты Степан летал вместе с младшим братом Серафимом, который завоевал «бронзу». Серафим - очень разносторонний спортсмен, имеет второй спортивный разряд по самбо и джиу-джитсу, первый юношеский разряд по дзюдо. Учится в 8 классе восьмой городской школы. Имеет по разным ступеням три золотых знака отличия ГТО. На международных соревнованиях Серафиму очень понравилось.

- Всегда нужно помнить, зачем ты занимаешься спортом и каких целей ты хочешь в нем достичь. Нужно беспрекословно слушать своих тренеров, собраться и просто показать все, что ты умеешь, - поделился он секретом успеха.

Братья Баженовы пользуются в кругу друзей большим уважением. Это очень вежливые, воспитанные ребята. Они принимают активное участие в жизни школы, а одноклассники характеризуют их как верных, надежных друзей.

Салохиддин Фозилов, бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу.

Салохиддину 19 лет. Его всегда привлекали единоборства, проверенные временем, среди которых самбо, дзюдо и джиу-джитсу. По мнению парня, джиу-джитсу - эффективный спорт, на его глазах борцы побеждали соперников, которые превосходили и по росту, и по весу, и по физической силе! В спортивной копилке Салохиддина - множество медалей за призовые места в соревнованиях самого разного уровня. Имеет бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

По мнению спортсмена, чтобы добиться результата, нужно постоянство:

- Если не поддерживать огонь, он остынет. Для меня джиу-джитсу - образ жизни.

Кроме спорта, Салохиддин очень любит скорость и технику.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района