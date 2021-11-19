РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕЛ РЕЙД

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В прошлую субботу очередная проверка проведена представителями регионального министерства контрольных функций совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора Тверской области в г. Конаково в заведениях общепита (кафе «Итальянец», гриль-бар «Греночка»).



В рейде приняла участие корреспондент нашей газеты Людмила Кикало, которая отметила, что в этих точках общепита соблюдаются все меры предосторожности в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. У входа в кафе девушки измеряют бесконтактными термометрами температуру клиентов. Официанты работают в перчатках и защитных масках, в залах идеальная чистота. Исполняющая обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Викторовна Широкова прокомментировала проверку:

- Представителями территориального отдела совместно с представителями министерства контрольных функций проведены рейдовые проверки организаций общественного питания нашего города по вопросу соблюдения антиковидных мероприятий. В целом картина неплохая: имеются рециркуляторы в достаточном количестве, средства индивидуальной защиты, проводится дезобработка и термометрия, т.е. все меры по санитарным правилам профилактики новой коронавирусной инфекции и методическим рекомендациям Роспотребнадзора по работе предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдаются. Небольшое замечание было по расстановке стола, оно было устранено в процессе проверки. Такие рейды в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Конаковском районе проводятся регулярно, особенное внимание уделяются предприятиям общественного питания, - отметила Юлия Широкова.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. В связи с этим в Верхневолжье расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Обязательная иммунизация введена для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, сферы бытовых услуг. Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, досуговыми, развлекательными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.