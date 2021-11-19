15 ноября – Всероссийский день призывника

Как уже сообщалось, с 1 октября сего года согласно Указу Президента России В.В.Путина и постановлению губернатора Тверской области И.М.Рудени, в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в Российской Федерации начата осенняя призывная кампания.



Как нам сообщил военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, все мероприятия по осеннему призыву граждан на военную службу проходят в штатном режиме. На призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто потерял право на отсрочку от призыва. Комиссия укомплектована необходимыми специалистами и врачами.

- Осенний призыв в самом разгаре, – сказал Ю.Ю.Неговора, – и призывная комиссия работает согласно графику - по четвергам каждой недели вплоть до 31 декабря. Пользуясь случаем, хочу напомнить призывникам: если вы знаете, что вам необходимо явиться на призывную комиссию, но по какой-то причине не получили повестку, не дожидайтесь ее. Вы обязаны явиться в военный комиссариат...

К сожалению, этой осенью явка на призывную комиссию оставляет желать лучшего, и хочется напомнить, что за уклонение от призыва существует уголовная ответственность согласно ст. 328 УК РФ.

Отправка в войска осуществляется два раза в неделю.

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ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 933 от 3 сентября 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве», военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта на службу в мобилизационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана – возраст до 42 лет;

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника – возраст до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга - возраст до 57 лет, имеющим «А», «Б» категорию годности.

При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем, кто находится в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 850 от 15 августа 2015 года.

Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому района по тел. 3-36-42 и 3-36-45.

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Уважаемые жители Тверской области!

15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника.

Традиции служения Отечеству имеют в Верхневолжье глубокие корни. Жители тверской земли во все времена вставали на защиту Родины, своими подвигами, мужеством и стойкостью снискали славу истинных патриотов нашей страны.

Ежегодно тысячи молодых людей из нашего региона пополняют ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Многие призывники впоследствии на всю жизнь выбирают своим призванием защиту Отечества.

Уверен, что в Верхневолжье престиж военной службы будет только расти. Тверская область стала первым регионом России, где реализуется проект по созданию современной сети военкоматов. Это позволит вывести на новый уровень работу по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Желаю призывникам Тверской области честно выполнить свой воинский и гражданский долг, быть достойными защитниками Отечества, укреплять славу нашей героической тверской земли!

Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

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Уважаемые жители

Конаковского района, дорогие ребята -

будущие защитники Отечества!

15 ноября особый день - День призывника.

Служба в Вооружённых силах – это школа возмужания, становления молодого человека как мужчины и гражданина, почетная и ответственная миссия.

Вливаясь в ряды Российской Армии, вы становитесь защитниками Отечества.

Военная служба - это и школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в сложных ситуациях. Такие качества должны стать опорой в вашей жизни.

Мы надеемся, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами. Хочу пожелать вам не легкой, а интересной службы, и вернуться в родной район повзрослевшими и возмужавшими.

Защищая нашу Родину с честью, гордитесь тем, что за вашей спиной мир и спокойствие целого государства.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Дорогие призывники!

В понедельник Россия отмечала День призывника. Служба в вооруженных силах нашей страны всегда была почетной мужской обязанностью. Хочется сказать всем тем, кому предстоит быть призванным в ряды армии: это очень важный жизненный шаг для молодого человека. Армейская школа подарит вам незаменимый опыт и знания, по-настоящему научит ценить мужскую дружбу и взаимовыручку, воспитает волю и характер.

История России показывает: все поколения наших предков служили Отечеству с оружием в руках, и защита Родины является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Верю, что в любых, самых сложных обстоятельствах вы постоите за честь своей страны и будете верны воинской присяге и клятве на верность России. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в выборе жизненного пути.

Ю. Неговора, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района.