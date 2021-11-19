СНОВА ДАРЯТ ДОБРО

Скоро новогодние праздники. А это значит, что подошло время дать старт ежегодной благотворительной акции «Дари добро», которую проводит центр молодежной политики «Иволга».

Каждый из вас может стать немного волшебником и внести свой вклад в поздравление детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для этого вы можете приобрести конфеты или книги, игрушки или готовые сладкие подарки и принести их в пункты сбора подарков, которые находятся по адресам: г. Конаково, ул. Горького, д. 5, ЦМП «Иволга» и г. Конаково, ТЦ «Маяк», офис 2108, компания «GoTravel».

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ ВОЛШЕБНИКОВ!

Более подробную информацию по акции вы можете получить по телефону 8(48-242) 3-76-97 (ЦМП «Иволга»).