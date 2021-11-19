«ВАХТА ПАМЯТИ»: ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

2 ноября у музея Калининского фронта в поселке Эммаус состоялось закрытие региональной «Вахты памяти-2021».

В торжественной церемонии приняли участие и представители поискового движения из Конаковского района. Много лет «Вахта памяти» проходит в тех регионах, где в годы Великой Отечественной войны проливалась кровь наших солдат. В рамках торжественной церемонии закрытия «Вахты памяти» состоялось вручение благодарностей за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодарность за многолетнюю поисковую деятельность получил и наш земляк - Валерий Гореликов. Несмотря на закрытие «Вахты памяти-2021», поисковая работа не заканчивается. Архивная работа и подготовка к новому сезону уже началась.