На территории Конаковского района проживает огромное количество семей, у которых так или иначе возникают вопросы, связанные с психологическим климатом в семье, зачастую возникают трудности в получении качественной консультации от специалистов разной направленности. В связи с чем возникла идея создания клуба молодой семьи на базе центра молодежной политики «Иволга».

В конце прошлой недели состоялась встреча первых участников клуба, на которую пришли четыре семьи. В самом начале всех приветствовала директор центра молодежной политики «Иволга» Инна Борисовна Сотская:

- Создаём мы клуб молодых семей, в первую очередь, для общения, для выяснения всех ваших проблем. А проблем у молодых мамочек и пап много, к сожалению, эти проблемы озвучиваются только у себя дома, в каждой семье и, естественно, они никаким образом не решаются. Вот для этого мы и должны процветать и решать на глобальном уровне все ваши проблемы. Поверьте мне, власть не только нас услышит, но и поддержит.

Семьям был представлен куратор клуба Любовь Колотвина, которая рассказала участникам о планах работы на ближайшее время. О следующем собрании клуба молодых семей будет сообщено дополнительно в нашей группе. Хочется пожелать нашему клубу молодой семьи процветания, вдохновения, энергии, задора, оптимизма и добра! Ведь всё начинается с семьи.