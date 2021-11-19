ЮНАРМИИ НУЖЕН КАЖДЫЙ

На днях на базе центра молодежной политики «Иволга» Конаковского района прошли сборы юнармейских отрядов.

Сначала состоялось собрание малышкового юнармейского отряда, в который вошли ребята от 8 лет. Кандидатам в юнармейцы рассказали о том, как будут проходить их занятия, показали видео старшего отряда «Стребин», который уже на протяжении года действует при «Иволге».

Затем в стенах центра прошла встреча с участниками двух старших отрядов. На собрании всех познакомили с директором ЦМП «Иволга» Инной Сотской, которая является начальником местного штаба юнармии. Были представлены куратор трех отрядов Иван Гордиков, командир старшего отряда Никита Гусев, а также выбран командир малышкового юнармейского звена, им стала Ульяна Лебедева.

В ходе встречи участникам движения подробно рассказано о юнармейском направлении и областных и межрегиональных конкурсах. Начальник штаба рассказала о планах работы на ближайшее время и оговорены дни занятий с участниками.