ПРОШЛИ «ФАДДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В рамках реализации проекта регионального этапа «Фаддеевских образовательных чтений» и привлечения подрастающего поколения к просветительскому проекту 7 ноября в музее «Государева дорога» в храмовом комплексе села Завидово состоялись детские чтения.



В этом году тема чтений определена так: «350-летие со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Для Храмового комплекса села Завидово тема чтений очень близка, так как одна из экспозиций музея «Государева дорога» посвящена Петровской эпохе. В Завидове к чтениям было решено привлечь воспитанников Воскресной школы.

Они подготовили небольшие выступления на разнообразные темы: «Азовская война», «Полтавская битва», «Первый музей», «Пристрастие к флоту», «Картошка: путь в Россию», «Образовательные реформы», «Строительство городов».

Дети в петровских треуголках, накидках, сидя за обеденным столом, рассказывали о сложной судьбе заморского овоща, со временем благодаря царю-реформатору ставшего нашим любимым продуктом - картошкой, а ещё о том, как проходили реформы образования. Об этом докладывали юные знатоки у музейной конторки. О зарождении российского флота ребята рассказывали, держа в руках музейные экспонаты – корабли.

За интересные выступления ребята получили от настоятеля храма Петра Дубяги тетради для урока истории и шоколад. За чаепитием дети и взрослые вместе со священником обсуждали затронувшие их темы.

Вадим ПОПОВ, технический редактор Тверской епархии.