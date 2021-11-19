СВЯЩЕННИК ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

В условиях пандемии настоятели и прихожане Конаковского благочиния оказывают помощь пожилым людям.



В сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране первую неделю ноября многим людям было рекомендовано находиться на самоизоляции. Особенно это касалось пожилых людей, чей возраст переступил 60 лет. Церковнослужители в этот период не забывают своих прихожан и стараются по возможности помогать тем, кто остается дома и старается уменьшить свои контакты с окружающими.

Священники Конаковского церковного округа в этот период активно помогали своим прихожанам спокойно переживать трудности. Настоятель Успенской церкви села Завидово протоиерей Пётр Дубяго с помощницей по социальной работе Любовью Чащиной через день посещали 20 прихожанок, приносили им необходимые продукты, на каждого человека в этот период получилось по 5 килограммов, общий вес 100 килограммов. Настоятель причащал своих прихожанок, поддерживал их духовно.

Настоятель церкви Иоанна Предтечи посёлка Козлово протоиерей Григорий Припутников посетил бывших прихожанок храма, по просьбе пожилых женщин исповедовал и причащал. Многим из них уже исполнилось по 90 лет, они были очень рады приходу священника. Он принёс своим прихожанкам сладкие подарки.

В городе Конаково настоятель храма Сорока Севастийских мучеников протоиерей Олег Шерышев вместе со своими помощниками по социальной работе старались оказать прихожанам и жителям города адресную помощь в виде раздачи 15 продуктовых наборов. При посещении они старались собрать информацию о нуждах тех людей, кто находится на карантине. Активно продолжилось общение с обществом инвалидов «Надежда» города Конаково, им было передано 10 комплектов изделий санитарного назначения.

На приходе преподобного Сергия Радонежского в селе Дмитрова Гора настоятель прихода священник Антоний Богдюн оказал адресную помощь десяти прихожанам, находящимся на самоизоляции, передав им наборы - по 3 килограмма фруктов, крупы, хлебобулочные изделия общей массой 30 килограммов.

На приходе в деревне Тешилово священник Александр Сопига также не оставил без внимания своих пожилых прихожан. Он посетил 25 человек. Раздал продуктовые наборы, по 4 килограмма каждому. Общий вес наборов - 100 килограммов.

Практикующий врач, священник Виктор Никитенко, клирик храма апостолов Петра и Павла посёлка Карачарово бывает на приеме граждан, оказывая им медицинскую и духовную помощь.

Настоятель храма Пророка Ильи села Селихово протоиерей Виктор Гуров и клирики прихода посетили 30 человек села Селихово и города Конаково, обеспечили необходимыми продуктовыми наборами весом по 3 килограмма. Общий вес продуктовых наборов 90 килограммов.