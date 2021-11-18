Эксперты: патентная система налогообложения доказала свою эффективность

По мнению представителей делового сообщества Верхневолжья, продление действия патентной системы налогообложения с сохранением действующих ставок до конца 2022 года укрепит финансовую стабильность тверского бизнеса.

Напомним, соответствующий региональный законопроект 16 ноября был рассмотрен на заседании Правительства Тверской области.

«Сегодня мы видим, что в регионе растет количество людей, которые пользуются этой системой. Для них это, в первую очередь, возможность легализовать свою трудовую деятельность», – обосновал необходимость такого решения губернатор Игорь Руденя.

Предпринимательское сообщество региона считает, что первые результаты применения патентной системы налогообложения говорят о ее эффективности и удобстве. По мнению руководителя проекта «Сырный сомелье» в Твери Анны Кастрюковой, переход на ПСН позволил заметно сократить налоговые отчисления.

«Наш магазин небольшой по площади, мы уже заметили преимущества применения ПСН. По сравнению с ЕНВД выплаты сократились примерно в 3 раза. Сейчас мы планируем открытие еще одного магазина в Тверской области. И тоже хотели бы применять патентную систему налогообложения. Это позволяет стабилизировать состояние финансов и более эффективно использовать доступные ресурсы развития, в том числе льготные займы Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области», – отметила Анна Кастрюкова.

«Предварительные данные статистики показывают, что многие тверские предприниматели оценили преимущества патентной системы, она действительно заслуживает внимания. Нам еще предстоит более подробный анализ практики использования ПСН. В связи с этим считаю вполне обоснованным сохранить в будущем году действующие ставки. Это важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. К тому же, сохранение ставок на текущем уровне позволит предпринимателям региона более объективно оценить преимущества такого налогового режима», – говорит руководитель Союза промышленников и предпринимателей Тверской области Андрей Дмитриев.

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили отмечает еще одно важное обстоятельство, на которое может повлиять решение региональной власти.

«Вести собственное дело в текущих условиях очень сложно, а это серьезный вызов для регионального рынка труда. Сохраняя на прежнем уровне ставки по патентной системе налогообложения, Правительство Тверской области, в том числе, заботится о том, чтобы бизнес имел возможность сохранить рабочие места и планировать дальнейшее развитие, создавая новые вакансии», – считает Давид Мамагулашвили.

Патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив «Единому налогу на вмененный доход», который был отменен с 1 января 2021 года. Новые решения по установлению размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, и расширению видов деятельности, позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения.

За 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих данный вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 млн рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.

Для поддержки предпринимателей было принято решение не повышать, а сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Окончательное решение будет принято Законодательным Собранием Тверской области, в которое законопроект поступит на рассмотрение в ближайшее время.

В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них – предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.