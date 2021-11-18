В музей на территории Ржевского мемориала Советскому солдату передали тактильную копию памятника

Сотрудники некоммерческой организации «Центр «Эксперт» передали в музей Ржевского мемориала Советскому солдату тактильную копию памятника. По мнению ее создателей – получить впечатление от величия монумента должны все, в том числе слабовидящие или незрячие люди.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

На насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч павших подо Ржевом защитников Отечества.

В преддверии 75-летия Победы в Тверской области открыта железнодорожная станция «Ржевский мемориал», запущены поезда «Ласточка». Благодаря новому железнодорожному маршруту жители области и других регионов могут быстрее и комфортнее добираться до памятного комплекса. Ржевский мемориал Советскому солдату и железнодорожный вокзал «Ржевский мемориал» соединит пешеходная дорожка.

Пресс-служба Правительства Тверской области