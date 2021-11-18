Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

18 ноября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей по волнующим их вопросам и расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией в Тверской области.

Как нерабочие дни повлияли на заболеваемость covid-19? Каким образом в Тверской области контролируется соблюдение масочного режима? Каковы темпы вакцинации в регионе и как можно получить бумажный сертификат о прививке или перенесенном коронавирусе?

Планируется, что Игорь Руденя расскажет о ключевых позициях бюджета Тверской области на ближайшие три года, а также о реализации в регионе важных инфраструктурных и социальных проектов.

Прямой эфир с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/D-ysWNCxFDo и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области