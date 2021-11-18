Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Полину Сергеевну Горшкову

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18 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Полине Сергеевне Горшковой. С юбилеем ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Ваше легендарное поколение выстояло в испытаниях Великой Отечественной войны. Вы восстановили нашу страну и честно трудились на благо Отчизны. Благодарю Вас за этот труд, за сердечное тепло, которым согреты Ваши дети, внуки и правнуки»,- отметил Игорь Руденя.
Полина Сергеевна Горшкова родилась в деревне Жаворонково Старицкого района. Во время Великой Отечественной войны она работала в колхозе имени Ленина, где и продолжила свою трудовую деятельность в послевоенные годы.
Полина Сергеевна воспитала четверых детей, девятерых внуков и одиннадцать правнуков.
Пресс-служба Правительства Тверской области