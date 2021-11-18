Центр современной культуры «Рельсы» в Твери представляет премьеру от режиссерской лаборатории «ТЮЗ. Lab»

19, 20 и 21 ноября на площадке центра современной культуры «Рельсы» в Твери пройдет премьера спектакля «Где здесь я?». Это взгляд на современного подростка через призму мировой классики XIX-XX веков. Постановка является первым эскизом, представленным режиссерской лабораторией «ТЮЗ. Lab» 2021.

Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Павел Макаров. Основой для пьесы служат произведения мировой классической литературы: «Демиан» Германа Гессе и «Пробуждение весны» Франка Ведекинда.

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте https://tuz-tver.ru/spektakli/gde-zdes-ja.html

Пресс-служба Правительства Тверской области