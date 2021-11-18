В Лихославле Тверской области запущено новое швейное производство

Филиал Торжокской обувной фабрики - швейный цех - открылся в Лихославле Тверской области. Новое производство создано на площадке Лихославльского радиаторного завода. Сейчас здесь работает 25 специалистов, еще 10 проходят обучение. Ежемесячно заявлен плановый выпуск 500 пар обуви.

«Один из важнейших параметров для Тверской области – открытие новых рабочих мест во внебюджетной сфере, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться».

Перед запуском швейного цеха в Лихославле проведено обучение будущих сотрудников на действующем производстве в Торжке. Параллельно на новой производственной площадке велись ремонтные работы, устанавливалось оборудование. В подразделении обустроены цех, клеевая, отдел контроля и другие помещения. Планируется дальнейшее расширение и набор сотрудников – их будут обучать уже специалисты-наставники из лихославльского филиала.

Торжокская обувная фабрика в настоящее время реализует инвестиционный проект по развитию производства. Благодаря модернизации расширяются мощности по выпуску респираторов и специальной обуви, в том числе для защиты от возбудителей коронавирусной инфекции. Проект подразумевает привлечение свыше 1,1 млн рублей и создание порядка 150 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволит выпускать современную продукцию в сегменте СИЗ – респираторы класса защиты FFP2 и спецобувь для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе инфекционных госпиталях.

Торжокская обувная фабрика – одно из старейших российских предприятий, выпускающих рабочую обувь, и вместе с тем – одно из наиболее современных производств. Основными заказчиками продукции являются предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности.

В этом году «Торжокская обувная фабрика» получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для развития производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области