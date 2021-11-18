Тверской вагоностроительный завод изготовил 83 вагона для «Почты России»

Тверской вагоностроительный завод изготовил 83 багажно-почтовых вагона для АО «Почта России». Они предназначены для почтовых перевозок не только по территории России. Конструкция разработана с возможностью эксплуатации вагона с тележками двух видов, благодаря чему этот подвижной состав используется на железных дорогах Китайской Народной Республики.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что гарантирует стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Техника оснащена системой комплексного мониторинга, которая способна контролировать одновременно до 10 багажно-почтовых вагонов, входящих в состав поезда.

Конструкционная скорость (160 км/ч) позволяет использовать вагоны в составе как почтово-багажных, так и пассажирских поездов.

Вагон разделен на грузовую и служебную зоны. Сохранность упаковки груза обеспечивается благодаря отсутствию на стенах и полу выступов, а также специальной системе крепления.

Производство багажно-почтовых вагонов на Тверском вагоностроительном заводе освоено в 2015 году. В настоящее время в распоряжении Почты России уже около 300 вагонов моделей 61-4505 и 61-4504. Эта продукция ТВЗ является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Товары производственно-технического назначения» за 2015 год.

Входящий в состав ТМХ Тверской вагоностроительный завод является единственным в России производителем пассажирских вагонов локомотивной тяги, а также создаваемых на их базе специальных вагонов. Обладая современной в России конструкторской и производственной базой, ТМХ способен создавать подвижной состав, в том числе вагоны, практически всех существующих классов. Разработки холдинга базируются на самых лучших решениях, существующих в мировом вагоностроении.

Пресс-служба Правительства Тверской области