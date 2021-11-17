В Твери представители старшего поколения поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса

Прививка против новой коронавирусной инфекции жизненно необходима, особенно людям старшего возраста, считают представители ветеранских организаций Твери.

Председатель городского клуба ветеранов «Ты помнишь, товарищ» Борис Малышев вакцинировался летом, чтобы противоковидный иммунитет полностью сформировался до периода сезонных респираторных и вирусных заболеваний,

«Прошел полный курс вакцинации от COVID-19 в июле 2021 года по настоятельной рекомендации своего лечащего врача. Перенес хорошо, без побочных последствий. Искренне удивляюсь отрицательной позиции некоторых людей к прививкам, к каким-то сомнениям по этому поводу. Считаю, что если хотите прожить долгую жизнь, то вакцинация является обязательным условием», – говорит Борис Малышев.

С ним согласен и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пролетарского района Твери Владимир Белов. Он тоже успел пройти курс вакцинации к сентябрю этого года.

«История человечества доказала, что единственным способом победить эпидемии является вакцинация. Призываю всех тверичей обязательно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции», – обращается к жителям города Владимир Белов.

По мнению председателя Тверской городской общественной организации «Дети войны» по Центральному району Иды Рубо, нельзя пренебрежительно относиться к профилактике распространения COVID-19.

«Я много лет проработала врачом-стоматологом в областной стоматологии на улице Орджоникидзе. Как представитель медицинского сообщества категорически выступаю за вакцинацию людей всех возрастов от новой коронавирусной инфекции, и особенно эта мера профилактики важна для людей пожилого возраста», – подчеркивает Ида Рубо.

Напомним, в Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 188 182 жителя старше 60 лет – 57% от общего числа вакцинированных. Специалисты считают вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной, поскольку они – в группе риска и чаще всех переносят тяжелое течение болезни. Нередки случаи, когда, переболев ковидом, представители старшего поколения попадают в больницы с осложнениями после болезни.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 523 880 человек. В регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 2 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках.