В Верхневолжье пройдет VI межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент»

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28 и 29 ноября в столице Верхневолжья пройдёт VI межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент».
В программе - лучшие работы народных театров и театральных студий Тверской области и других регионов страны.
«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Участие в фестивале примут восемь театральных коллективов из Москвы, Твери, Торжка, Курска, Пушкина, Невьянска Свердловской области, города Калач Воронежской области, села Корткерос Республики Коми.
Лучшие работы будут отмечены в различных номинациях фестиваля: «за лучшую мужскую роль», «за лучшую женскую роль», «за лучший спектакль фестиваля» и других.
В этом году у фестиваля также появилась «заочная» номинация. В ней примут участие четыре любительских театра из Твери, Переславля-Залеского Ярославской области, Кольчугино Владимирской области, Воткинска Удмурдской Республики.
Для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий в рамках фестиваля пройдет творческая лаборатория и мастер-класс.
Театральный фестиваль будет проходить на сценических площадках Тверского областного Дома народного творчества и Театра юного зрителя.
28 ноября в Тверском областном Доме народного творчества в 11.00 стартуют конкурсные просмотры. Будет представлено пять спектаклей. Открытие фестиваля состоится в 16.00
29 ноября в 11.00 конкурсные просмотры трёх спектаклей начнутся в ТЮЗе. Закрытие фестиваля в 15.30
Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.
Пресс-служба Правительства Тверской области