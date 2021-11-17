В Верхневолжье пройдет VI межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент»

28 и 29 ноября в столице Верхневолжья пройдёт VI межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент».

В программе - лучшие работы народных театров и театральных студий Тверской области и других регионов страны.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в фестивале примут восемь театральных коллективов из Москвы, Твери, Торжка, Курска, Пушкина, Невьянска Свердловской области, города Калач Воронежской области, села Корткерос Республики Коми.

Лучшие работы будут отмечены в различных номинациях фестиваля: «за лучшую мужскую роль», «за лучшую женскую роль», «за лучший спектакль фестиваля» и других.

В этом году у фестиваля также появилась «заочная» номинация. В ней примут участие четыре любительских театра из Твери, Переславля-Залеского Ярославской области, Кольчугино Владимирской области, Воткинска Удмурдской Республики.

Для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий в рамках фестиваля пройдет творческая лаборатория и мастер-класс.

Театральный фестиваль будет проходить на сценических площадках Тверского областного Дома народного творчества и Театра юного зрителя.

28 ноября в Тверском областном Доме народного творчества в 11.00 стартуют конкурсные просмотры. Будет представлено пять спектаклей. Открытие фестиваля состоится в 16.00

29 ноября в 11.00 конкурсные просмотры трёх спектаклей начнутся в ТЮЗе. Закрытие фестиваля в 15.30

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области