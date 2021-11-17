БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В Верхневолжье растет популярность эскроу



За девять месяцев текущего года объём средств тверичан на счетах эскроу, по данным регионального отделения Банка России, вырос на 2,1 млрд рублей и на 1 октября составил 6,6 млрд рублей. «Раскрыто» 2090 счетов эскроу – застройщики получили около 5 млрд рублей, а покупатели – квартиры.

По сравнению с 1 октября предыдущего года количество открытых в регионе эскроу-счетов увеличилось в 1,8 раза – почти до 3 тысяч. Объем размещенных на них средств за год увеличился в 2,2 раза.

«Тверские застройщики быстро адаптировались к механизму проектного финансирования с помощью эскроу, это помогает стабильно развиваться рынку жилья и снижает риски участников. Жители региона также оценили удобство и безопасность эскроу-счетов, к тому же размещенные на них средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей. Актуальный перечень банков, имеющих право работать с застройщиками и открывать счета эскроу для приобретения недвижимости, ежемесячно публикуется на сайте Банка России», - отметил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверского отделения Банка России.

Напомним, что по условиям проекта средства граждан — участников долевого строительства размещаются на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика.