Тверская область и Московский институт электронной техники реализуют масштабный образовательный проект

Реализацию совместного проекта в сфере образования обсудили 17 ноября в региональном Правительстве Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ректор Московского института электронной техники (МИЭТ) Владимир Беспалов.

«Намерены совместно с вами реализовать комплексный образовательный проект в рамках современных международных подходов. Он будет включать среднюю образовательную школу, учебное заведение, которое будет заниматься подготовкой специалистов для нашего развивающегося сектора – туризма. Третье звено – высокотехнологичное образование по востребованным профессиям сферы информационных технологий. Сегодня актуальны современные технологии управления производством, сферой продаж, маркетингом, финансами», – отметил Игорь Руденя.

Как сообщил Владимир Беспалов, именно эти направления являются главными специализациями МИЭТ. Сейчас институт реализует бакалаврские, магистерские и программы аспирантуры в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, вычислительной техники, управления в технических системах и других.

Новые разработки и кадры готовят на базе семи институтов. К примеру, Институт бионических технологий и инжиниринга занимается инновациями для медицины – созданием имплантируемых искусственных органов и бионических протезов. Развивается кооперация МИЭТ с ведущими российскими НИИ, корпорациями, такими как Росатом и Роскосмос.

МИЭТ заявил о готовности развивать в Тверской области актуальные для экономики образовательные направления, начиная со средней школы. Профориентационную работу планируется вести через каникулярные школы и интенсивы, взаимодействие с Точками роста. Также предусмотрена целевая подготовка и повышение квалификации педагогов.

Расширенная профориентация будет вестись в среднем профессиональном образовании. Предусмотрена работа с профильными организациями, подготовка обучающихся к поступлению в МИЭТ, целевое обучение.

МИЭТ готов развивать сотрудничество в сфере военного образования. Ежегодно Военный учебный центр при МИЭТ набирает абитуриентов для обучения по программам подготовки офицеров.

Следующая ступень – высшее образование и наука. Планируется открытие филиала МИЭТ в Тверской области, создание кампуса и обучение студентов по направлениям, связанным с IT и микроэлектронными технологиями. Предусмотрен ввод необходимой инфраструктуры, открытие совместно с предприятиями региона научных лабораторий, реализация программ акселерации стартапов.

В эти процессы будет встроен региональный образовательный центр. Он создается в рамках объединения ресурсов гимназии № 12 Твери и средней школы в Мокшино Конаковского района. Сейчас в Мокшинской СОШ при участии инвестора развивают современный образовательный комплекс: модернизирована действующая школа, в новом корпусе оборудуют современные классы, учебные мастерские, кабинеты дополнительного образования, спортзал.

Региональный центр станет базой для углубленного изучения предметов, интеграции программ допобразования, профориентационной работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области