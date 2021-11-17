В Тверской области реконструируют дорогу, которая ведёт к старинной усадьбе Степановское-Волосово

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В Зубцовском районе Тверской области ведется реконструкция подъезда к Дорожаево, который относится к автомобильным дорогам второго класса межмуниципального значения.
Именно такие трассы, соединяющие райцентры с сельскими поселениями и социальными объектами, начиная с 2022 года, по поручению Губернатора Игоря Рудени начнут приводить в нормативное состояние. Об особом внимании к дорогам второго и третьего класса глава региона заявил во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.
На ряде дорог второго класса работы начались уже в этом году. Помимо подъезда к Дорожаево, ремонты ведутся на дорогах: «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Ржев – Сухуша, Спирово – Козлово – Ососье, «Тверь – Ржев» – Глебово.
Подъезд к Дорожаево расположен в Зубцовском районе, на границе с Московской областью. Сама деревня является административным центром одноименного сельского поселения. Здесь проживает около 300 человек.
Подъезд к Дорожаево – популярный туристический маршрут, который ведет к памятнику культурного наследия, старинной усадьбе князей Куракиных Степановское-Волосово.
Построенная 42 года назад дорога с тех пор ни разу не ремонтировалась. В 2021 году проведены конкурентные процедуры, по результатам которых заключен государственный контракт на реконструкцию объекта между Дирекция территориального Дорожного фонда и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1».
Протяженность участка реконструкции составляет 4,8 км. На объекте будет расчищена полоса отвода, устроено земляное полотно и новая дорожная одежда с двухслойным асфальтобетонным покрытием. Проектом предусмотрена установка 59-ти водопропускных труб.
Для безопасности дорожного движения будут обустроены две автобусные остановки с автопавильонами, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка. В деревне Дорожаево устроят тротуары, освещение вдоль дороги и съезды к домам.
Сейчас подрядчик устраивает земляное полотно и водопропускные трубы на съездах, выполняет расчистку полосы отвода.
Реконструкция объекта завершится до 30 ноября 2022 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области