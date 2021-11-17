В Твери пройдет форум «Искусство: вчера, сегодня, завтра»

19-20 ноября в «Точке кипения» Тверского государственного университета пройдет форум «Искусство: вчера, сегодня, завтра», организованный Российским обществом «Знание» в партнерстве с АНО «Тверской вектор» и Тверским государственным университетом.

Форум проводится с целью распространения теоретических и практических знаний в области классического и современного искусства, формирования представления у молодежи о возможностях профессионального развития в этой сфере.

В программе – паблик-токи, иммерсивные лекции, панельные дискуссии и профориентационные игры. Участникам расскажут о будущем классического искусства и о других направлениях, в том числе о роли новых технологий в создании авторских произведений в литературе, музыке и живописи.

Спикерами форума выступят Ольга Каменская – соучредитель Digital Art Expo, частный инвестор в цифровую моду; Алексей Риттенберг – художник, хедлайнер самой масштабной в Восточной Европе оффлайн выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive; Алексей Мечетный – руководитель команд Easy Kids и Easy Crew, которые были победителями фестивалей Open Dance Floor, Upgrade и «Репутация» и другие деятели.

Событие пройдет по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 58, Точка кипения ТвГУ. Дополнительная информация по телефону 8-925-226-74-35.

Пресс-служба Правительства Тверской области