В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 188 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 188 182 жителя старше 60 лет – 57% от общего числа вакцинированных.

Специалисты считают вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной, поскольку они – в группе риска и чаще всех переносят тяжелое течение болезни. Нередки случаи, когда после выздоровления от коронавирусной инфекции представители старшего поколения попадают в больницы с осложнениями после болезни.

«Один мой хороший знакомый сам тяжело переболел ковидом около года назад и затем не раз лежал в различных больницах с осложнениями, – рассказала пенсионерка из Деревни Степурино Старицкого района Любовь Гуляева. – Он рассказывал, ссылаясь на лечивших его врачей, работавших в «красной зоне», что коварный вирус может за несколько дней поразить до 100% лёгких и другие органы. И если раньше эти врачи ещё сомневались в необходимости прививаться, то сейчас они настоятельно рекомендуют это сделать. Ведь жить с коронавирусом, говорят они, нам придётся многие годы».

Сама Любовь Игнатьевна вакцинировалась из-за опасений за собственное здоровье и здоровье близких людей.

«Не надо бояться и слушать чьи-то отрицательные высказывания. Когда-то я тоже сомневалась, а сейчас мне спокойнее на душе за себя и за тех, кто рядом», – отметила пенсионерка.

Вакцинация является и примером заботы об окружающих людях. Медики утверждают – любая прививка в несколько раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает.

«Я первый раз привилась весной, а сегодня ревакцинировалась. Это мое взвешенное решение, так как я работаю с пожилыми людьми и тоже в ответе за их самочувствие. Думаю, моя позиция правильная», – подчеркнула социальный работник из Лесного муниципального округа Алена Сайфуллаева.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 523 880 человек – это 79,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 523 880 вакцинированных гражданах.

Сегодня в регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 2 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках.

Пункты мобильной вакцинации работают по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. 17 ноября они находятся в микрорайоне «Радужный» около ТЦ «Маяк» и в микрорайоне «Брусилово» по адресу ул. Оснабрюкская, д. 26.

Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача. График работы мобильных пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

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Записаться на прививку в стационарных пунктах вакцинации можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи прививку можно сделать в тверских торговых центрах «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, «Рубин» на проспекте Калинина и «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области