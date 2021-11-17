Лучшие проекты по благоустройству общественных пространств 2021 года представят Тверскую область на всероссийском конкурсе

Три заявки от Тверской области будут направлены на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов по благоустройству общественных территорий, реализуемых в этом году. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году на конкурс будут заявлены проекты по благоустройству смотровой площадки на Новгородской набережной в городе Торжке, сквера на улице Ленина в посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа, а также проект по обустройству скейтпарка в городе Нелидово.

Проекты-победители конкурса включаются в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству.

В 2020 году в него в номинации «Комплексная реконструкция квартала населенного пункта» был включен проект благоустройства общественной территории центра города Лихославль.

Всего в Тверской области в 2021 году по нацпроекту в 38 муниципальных образований велось благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств.

В следующем году в 39 муниципалитетах Верхневолжья будет благоустроено 20 дворов и 60 общественных территорий - парки, набережные, мемориалы, скверы, площади, улицы и бульвары, спортивно-досуговые зоны.

Пресс-служба Правительства Тверской области