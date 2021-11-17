Пополнение книжных фондов: в библиотеки Тверской области поступит крупная партия литературы

Для библиотек Верхневолжья в 2021 году закупят новые книги. Финансирование комплектования книжных фондов обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 16 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Развитие библиотек, создание на их базе условий для дополнительного образования - важная часть работы Правительства региона.

В общей сложности новые книги поступят в 671 муниципальную библиотеку и в три государственные – библиотеки им. А.М.Горького, им. А.С. Пушкина, им. М.И.Суворова.

Для учреждений будет закуплена различная литература – классическая, историческая, современная детско-юношеская, а также словарно-энциклопедические издания.

Глава региона поручил пополнить фонды библиотек Верхневолжья книгами тверских авторов.

Сегодня в Тверской области библиотечные организации вновь приобретают статус культурных центров в городах и поселениях.

В регионе реализуется программа по обеспечению доступа муниципальных библиотек к Интернету, в рамках реализации в Тверской области национального проекта «Культура» создано три модельные муниципальные библиотеки – в Андреаполе, Лихославле и Вышнем Волочке.

Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.

Пресс-служба Правительства Тверской области