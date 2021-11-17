Семь производителей из Тверской области представляют свою продукцию на международной выставке «Петерфуд - 2021»

Семь производителей из Тверской области представляют свою продукцию на 30-й международной выставке «Петерфуд - 2021». Содействие в участии тверских производителей в международных российских и зарубежных выставках – одна из мер поддержки предпринимательства, которую предоставляет тверской центр «Мой бизнес».

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

«Петерфуд» - это продовольственная выставка, в которой каждый год принимают участие десятки стран и около 8 тысяч посетителей.

В этом году на коллективном стенде Тверской области представлена продукция компаний «Живая еда», «Мармеладная сказка», «Морозофф», «Тверьконфи», «Полезные сладости», «Мелькомбинат-Ингредиент», ТД «Волжский».

«Мы уже на протяжении трех лет участвуем в данной выставке, каждый год возвращаемся с заключенными контрактами. Мы ценим ту поддержку, которую нам оказывает центр «Мой бизнес», - отметил генеральный директор ООО ТД «Волжский» Михаил Иванюк.

Узнать о графике выставок и подать заявку на участие можно на сайте Центра «Мой бизнес» МойБизнес69.рф или по телефону 8-800-200-11-69. «Мой бизнес» берёт на себя расходы по аренде площади, застройке стенда, организационным сборам.

Пресс-служба Правительства Тверской области