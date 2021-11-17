В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 16 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Принятая в прошлом году улучшенная патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив «Единому налогу на вмененный доход», который был отменен с 1 января 2021 года. Новые решения по установлению размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, и расширению видов деятельности, позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения.

За 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих данный вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 млн рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека.

«Сегодня мы видим, что в регионе растет количество людей, которые пользуются этой системой. Для них это, в первую очередь, возможность легализовать свою трудовую деятельность», – отметил Игорь Руденя.

Для поддержки предпринимателей было принято решение не повышать, а сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Окончательное решение будет принято Законодательным Собранием Тверской области, в которое законопроект поступит на рассмотрение в ближайшее время.

На заседании также было принято решение о расчете прогноза стоимости патента на три года. По мнению Игоря Рудени, это позволит сохранить стабильность стоимости услуг, а также расширить возможности бизнеса для дальнейшего развития.

В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них – предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.

Пресс-служба Правительства Тверской области