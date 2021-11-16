НКО Верхневолжья приглашают на Съезд некоммерческих организаций России

1 и 2 декабря в Москве пройдет XI Съезд некоммерческих организаций России – главное публичное событие года в сфере развития гражданского общества и социального предпринимательства. К участию приглашают НКО и бизнес Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает некоммерческий сектор партнером областного Правительства в реализации значимых инициатив в культуре, спорте, социальной защите, патриотическом воспитании и других ключевых направлениях.

В повестке Съезда – вопросы участия НКО в достижении целей устойчивого развития и в реализации национальных проектов России, обсуждение программ социальной ответственности крупных отечественных и международных корпораций и другие актуальные темы. Запланированы пленарные, дискуссионные и учебные сессии.

Впервые деловая программа Съезда включает «Нулевые чтения» – обсуждение законодательной повестки некоммерческого сектора.

Ключевыми спикерами станут представители Совета Федерации РФ, федеральных и региональных органов власти, общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций, крупнейших российских корпораций. Так, заявлено участие советника Президента РФ Сергея Глазьева, президента Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова и других экспертов.

Традиционно в рамках Съезда состоится торжественная церемония голосования за номинантов Общественной премии за вклад в развитие некоммерческого сектора в Российской Федерации «АТЛАНТ».

Организатор события – Общенациональный союз некоммерческих организаций. Подробно с программой Съезда можно ознакомиться на сайте https://sjezd.rosnko.ru. Здесь же можно зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Пресс-служба Правительства Тверской области