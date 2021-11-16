Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Проведение вакцинации, текущая эпидемиологическая ситуация и другие вопросы безопасности граждан обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 16 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Самой действенной мерой против коронавирусной инфекции остается вакцинация. В регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 2 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках.

Пункты мобильной вакцинации работают по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. 16 и 17 ноября они находятся в микрорайоне «Радужный» около ТЦ «Маяк» и в микрорайоне «Брусилово» по адресу ул. Оснабрюкская, д. 26.

Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача. График работы мобильных пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/139519130249788/posts/944970593037967

https://ok.ru/tverreg/topic/154042985966997

https://vk.com/tverreg?w=wall-135894105_31376

Записаться на прививку в стационарных пунктах вакцинации можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи прививку можно сделать в тверских торговых центрах «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, «Рубин» на проспекте Калинина и «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

На данный момент в Верхневолжье привито 520 258 человек. Запас вакцины в регионе составляет более 136 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области